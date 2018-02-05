В Барановичах загорелся жилой дом
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Пожар случился в частном деревянном доме на улице Свердлова — он повредил стену одной из комнат, сообщает intex-press.by.
В местном ГРОЧС причиной назвали «нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов». Дом принадлежит пенсионеру 1949 года рождения.
Еще один пожар произошел в Барановичском районе 2 февраля — горел жилой дом в деревне Макаши. Рассматривается версия, что из-за курения хозяина в нетрезвом состоянии.
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