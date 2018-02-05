В Барановичах загорелся жилой дом

Пожар случился в частном деревянном доме на улице Свердлова — он повредил стену одной из комнат, сообщает intex-press.by.

В местном ГРОЧС причиной назвали «нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов». Дом принадлежит пенсионеру 1949 года рождения.

Еще один пожар произошел в Барановичском районе 2 февраля — горел жилой дом в деревне Макаши. Рассматривается версия, что из-за курения хозяина в нетрезвом состоянии.