Ермошина встретится с преподавателями и студентами университета физкультуры

7 февраля председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина проведет встречу с преподавателями и студентами Белорусского государственного университета физической культуры. Встреча состоится в актовом зале БГУФК (пр. Победителей, 105) и начнется в 12:00.

Во встрече также примут участие представители участковых комиссий Центрального района Минска.

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Будут рассмотрены вопросы, касающиеся организации и проведения местных выборов, пройдет презентация оборудования участков для голосования. Участники встречи смогут задать Лидии Ермошиной интересующие их вопросы.

В Центральном районе Минска сформировано 54 участковые комиссии. Избирать будут четырех депутатов Мингорсовета из 18 кандидатов.

Также будут представлены результаты социологического опроса граждан, проживающих в Центральном районе. Опрос проводился молодежной социологической лабораторией при поддержке Центра социологических и политических исследований БГУ.

В ходе опроса гражданам предлагалось ответить на два вопроса: «Знаете ли вы, что в феврале 2018 года состоятся выборы депутатов в местные советы депутатов?» и «Какие проблемы вы считаете наиболее актуальными и требующими срочного решения в Центральном районе столицы?».

Отметим, что в корпусе БГУФК на пр. Победителей, 105 располагается избирательный участок № 1, где голосует президент Беларуси.