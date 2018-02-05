Сотрудники ГАИ применили силу в отношении двух водителей

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Брестской области были вынуждены дважды применить силу в отношении водителей, которые, по данным инспекторов, не выполняли их законные требования.

Так, примерно в четыре часа ночи недалеко от деревни Новая Попина (Дрогичинский район) водитель «Ауди А-6» не остановился на требование инспектора ГАИ об остановке и попытался удрать.

В погоне за нарушителем участвовала сразу несколько экипажей дорожной милиции, которые в итоге смогли его остановить.

Далее, по версии сотрудников ГАИ, водитель пересел на заднее сидение и заблокировал двери. Инспекторы несколько раз предлагали водителю открыть двери и выйти, но тот никак не реагировал.

«Для оказания помощи водителю, который не подавал признаков жизни, было принято решение разбить стекло, чтобы открыть дверь автомобиля. Водителя срочно доставили в больницу, где «больной пациент» отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — отметили в ГАИ области.

Буквально через час в «бой» вступили инспекторы Ивацевичей. Как отмечается, в их поле зрения попал «странный» водитель «Рено-Логан». Он остановился, но отказался выходить из авто.

Более того, находящиеся в салоне машины пассажиры, которые удерживали его за одежду.

После очередного отказа выйти «нарушителя достали из салона автомобиля и применением к нему специальных средств».

Но и на этом точка в инциденте поставлена не была.

«На «спасение» товарища выдвинулись его друзья-пассажиры (местные жители 1995 и 1996 г.р.). Провоцируя сотрудников ГАИ своим циничным и неадекватным поведением, пассажиры пытались «освободить» своего товарища, но не смогли. «Ночные приключения» для компании продолжились в Ивацевичском РОВД», — сообщили в ГАИ.

Сейчас ночным происшествием занимаются сотруденики Следственного комитета.