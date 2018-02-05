У литовской семьи забрали детей после трансляции в Facebook

Пьяные родители из деревни Вайвадишкяй недалеко от Каунаса нецензурно выражались и обижали своих детей во время прямой трансляции, сообщает delfi.lt.

Полиция узнала об этом от неравнодушного пользователя соцсети и арестовала отца 1983 г.р. и мать 1989 г.р. — у них обнаружено 2,66 и 2,84 промилле соответственно. Обоих доставили в комиссариат. Им грозит штраф или лишение свободы до двух лет.

Дети сейчас находятся в больнице. Им будут помогать специалисты по защите прав детей Йонавского района.