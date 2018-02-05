Навального обвинили в нападении на полицию

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Утром 5 февраля полицейские лично вручили оппозиционному политику две повестки на допрос в СК, сообщает fontanka.ru

Навального заподозрили в избиении полицейских на московской «Забастовке избирателей». Он опубликовал видео со своего задержания, где видно, как его вытащили из толпы и завели в автозак. Позже оппозиционер отпустили без составления протокола.

«Забастовка избирателей» прошла 28 января в разных городах России. Поводом для нее стал отказ ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом в президенты. В день протеста сотрудники полиции, пытаясь добраться до эфира «Навальный Live», вскрыли болгаркой три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией. Журналиста Дмитрия Низовцева арестовали на 10 суток по статье о неподчинении полиции.


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Тэги: Центризбирком президентские выборы в России полиция Персона: Алексей Навальный Дмитрий Низовцев

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