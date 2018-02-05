Возле главной площади Вильнюса построят отель Hilton

Новую гостиницу построят за 30 млн долларов к 2020 году рядом с Музеем энергетики и техники. Начались работы по сносу заброшенных зданий на месте будущего строительства, сообщает delfi.lt.

Строительство вильнюсского DoubleTree by Hilton начнется после сноса, весной. Работы начали с сортировки мусора, который за много лет накопился на территории заброшенных зданий. Сейчас экскаваторы разбирают находящееся рядом с музеем здание 1960 года постройки, которое пустует несколько десятилетий. Ангар, примыкающий к зданию музея разберут при помощи крана.

Гостиницу и музей соединит открытая терраса. На крыше оборудуют панорамный бар с видом на башню Гедимина и Кафедсральный собор.

Это будет вторая гостиница сети Hilton в Вильнюсе. В Минске их также две — Double Tree и Hampton.