Каждый желающий сможет купить экипировку олимпийцев Беларуси

По словам заместителя председателя концерна «Беллегпром» Владимира Астровского, в Беларуси стартовала продажа олимпийской экипировки национальной сборной страны.

Теперь каждый желающий сможет приобрести изделия в розничной сети по демократичным ценам.

Чиновник отметил, что отпускная цена на женские и мужские джемпера производства фабрики «Свiтанак» составляет 11,5 рубля, шарфов пинского предприятия «Полесье» — 10 рублей, перчаток — 12 рублей. Женские жакеты витебского предприятия «ЗИ» будут продаваться по 134 рубля, пиджаки мужские предприятия «Коминтерн» — по 96 рублей, брюки — по 42 рубля, сорочки предприятия «Элиз» — также по 42 рубля, пишет БелаПАН.

«В розничной торговле они будут чуть дороже. Мы не ставим задачу на этом заработать. Это хорошая реклама и нашим олимпийцам, и нашим предприятиям», — пояснил зампредседателя концерна.

Он отметил, что первая партия шапок и шарфов будет в пределах 500 изделий, фуфаек — также около 500 штук, костюмов и брюк — около 100 по каждому наименованию.

Напомним, белорусские олимпийцы выступят на Играх-2018 в шести видах (биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, горнолыжном спорте).