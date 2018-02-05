Погибшего в Сирии летчика наградят звездой Героя

Российскому летчику майору Роману Филипову будет присвоено звание Героя России (посмертно). Об это сообщило Министерство обороны РФ.

Как отмечается, при выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации «Идлиб», российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит боевиками из ПЗРК.

Катапультировавшись, он оказался на территории подконтрольной террористам вблизи населенного пункта Телль-Дебес.

«Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — отметили в военном ведомстве.