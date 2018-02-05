Могилевчанин убил отца и признался милиции. Через три недели

СК возбудил уголовное дело по статье за убийство престарелого лица, сообщила представитель ведомства по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевчанин 1974 года рождения обратился в РОВД Ленинского района и признался в убийстве отца-пенсионера.

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру и обнаружила признаки насильственной смерти — мужчина скончался от удара табуретом в область головы. Тело пролежало в квартире три недели.

Задержанный дает показания. Специалисты исследуют его психическое состояние.