Могилевчанин убил отца и признался милиции. Через три недели

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СК возбудил уголовное дело по статье за убийство престарелого лица, сообщила представитель ведомства по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевчанин 1974 года рождения обратился в РОВД Ленинского района и признался в убийстве отца-пенсионера. 

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру и обнаружила признаки насильственной смерти мужчина скончался от удара табуретом в область головы. Тело пролежало в квартире три недели. 

Задержанный дает показания. Специалисты исследуют его психическое состояние.


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Тэги: бытовое убийство криминал-семья Персона: Оксана Соленюк Город: Могилев

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