В Питере совершено разбойное нападение на бармена из Беларуси

В Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на белоруса, который работает в Северной столице России барменом.

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Как рассказал потерпевший, он возвращался домой на такси «Везет». Неожиданно таксист брызнул ему в лицо из газового баллончика, пишет konkretno.ru.

Когда ослепленный белорус выскочил из салона, к нему подскочили трое неизвестных мужчин, которые начали его избивать руками и ногами.

После этого нападавшие отобрали у него ценные вещи (iPhone, кошелек Calvin Klein стоимостью 5 000 рублей, в котором находились 8000 рублей и банковские карты) и паспорт гражданина Беларуси.

Общий материальной ущерб составил 26 000 российских рублей.