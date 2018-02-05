В Гомеле в ДТП автобуса и троллейбуса пострадали пассажиры

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Дорожно-транспортное происшествие с участие общественного транспорта произошло сегодня в полдень в Гомеле — в районе улицы Макаенка автобус врезался в троллейбус.

В Гомеле в ДТП автобуса и троллейбуса пострадали пассажиры

По словам инспекторов ГАИ, водитель автобуса не учел неблагоприятные погодные условия, что и стало причиной ДТП, в котором пострадали три пассажира: 7-летний ребенок, пенсионер и женщина.

Первым двум медицинская помощь была оказана на месте аварии бригадами скорой помощи, женщину же пришлось госпитализировать.


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Тэги: ДТП общественный транспорт Город: Гомель

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