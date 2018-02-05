Два рыбака чуть не утонули на Комсомольском озере

На Комсомольском озере в Минске два рыбака провалились под лед после неоднократных призывов спасателей покинуть водоем.

По информации председателя Минской городской организации ОСВОД Федора Клюкача, инцидент произошел в минувшую субботу, 3 февраля. Из-за теплой погоды толщина льда на Комсомольском озере местами составляла менее пяти сантиметров. Работники организации дважды предложили рыбакам покинуть опасный водоем, однако те игнорировали предупреждения.

Примерно в пять часов дня из воды был извлечен 29-летний рыбак. С переохлаждением, в состоянии алкогольного опьянения, он был передан медикам скорой помощи, а около восьми часов вечера спасатели достали из воды 32-летнего рыбака. От медицинской помощи он отказался.

Как отметил БелаПАН Клюкач, обоим им повезло, потому что, из опыта водолазов, «лишь каждый второй предупрежденный в лучшем случае попадает в графу статистики "спасен"».

По его мнению, нежелание рыбаков покидать водоем после предупреждения спасателей «свидетельствует о безнравственности и отсутствии дисциплины».

«Это свидетельствует прежде всего об отсутствии всякой заботы о своем здоровье, потому что жизнь каждого — прежде всего в своих собственных руках», — подчеркнул председатель столичной организации ОСВОД.

По данным организации, с начала года по 29 января в Беларуси утонули 13 человек, спасены 18.