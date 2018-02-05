Фитнес-центры приглашают бесплатно потренироваться в рамках «Зимних беговых игр: #velcombegom»

Фитнес-центры в Минске и областных центрах с 9 по 11 февраля будут бесплатно пускать всех желающих. Им предложат позаниматься на тренажерах и принять участие в «Зимних беговых играх: #velcombegom», преодолев любую дистанцию на беговой дорожке в помощь детям с инвалидностью.

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Бесплатные фитнес-часы пройдут в Беларуси впервые. Потренироваться на тренажерах сможет любой, вне зависимости от возраста, уровня доходов и наличия клубной карты. Единственное условие — нужно назвать кодовую фразу «Зимние беговые игры: #velcombegom» и зафиксировать впоследствии свой результат на смартфон.

При этом фитнес-центры можно посещать несколько раз за время акции, а при желании — поочередно опробовать разные спортзалы. Все километры, преодоленные на беговых дорожках, будут подсчитаны и переведены в «благотворительные» рубли.

В Минске внести свой вклад в социальную акцию на тренажерах предложат почти в каждом районе. Так, в фитнес-клубе «Физика» (пер. Северный, 17) будут бесплатно пускать 9 и 10 февраля. В DenSport (пр. Партизанский, 6а), Max Mirnyi Center (ул. Громова, 14) и Rock Gym (ул. Неманская, 3) можно будет не платить 10 февраля. В Zona531 (ул. Жуковского, 11а) и #Fan Fizik (пр. Дзержинского, 104) бегунов ожидают 10 и 11 февраля. В фитнес-клубе Regular Star не потребуется плата 9 февраля с 12 до 14 часов.

Бесплатные часы пройдут и в регионах. В Гродно бегунов встретит спорт-центр «Адреналин» (ул. Подольная, 37), который сделает свободный вход 10 и 11 февраля с 11 до 12 часов. В Могилеве 10 февраля можно будет бесплатно сходить в фитнес-клубы Fox Club (пр. Шмидта, 46) и «ФитнесСити» (пр. Пушкинский, 24). Гомельчане смогут заниматься в спортзале «Пауэр» (пр. Речицкий, 7а) 10 и 11 февраля с 16 до 18 часов. Витебчан ожидают 10 февраля в фитнес-клубе X-Line (ул. Воинов-Интернационалистов, 2). В Бресте бегунов примет спортзал Легкоатлетического манежа (ул. Московская, 151), который обнулит цены 10 и 11 февраля с 12 до 13 часов.

«Мы призываем все спортивные центры внести свой вклад в эту добрую акцию. Инициатива позволит не только помочь детям, стимулировать физическую активность среди белорусов, но и вдохновит на поход в спортзал тех, кто раньше об этом не задумывался, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. — Кроме того, белорусам будет проще присоединиться к «Зимним беговым играм» и пробежать с 9 по 11 февраля ради детей с инвалидностью. Помогая себе, можно сделать добро и для других».

«Зимние беговые игры» пройдут при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси с 9 по 11 февраля. Каждый белорус сможет пробежать любую дистанцию на улице или в помещении, а velcom переведет километры в рубли и направит на помощь детям с инвалидностью. Все участники будут условно разделены на две команды: тех, кто бегает на улице, и тех, кто занимается в зале. Для тех, кто бегает на улице предусмотрены хештеги #velcombegom и #наулице, а для тех, кто занимается на тренажерах — #velcombegom и #взале. Каждый километр победившей команды velcom переведет в 2 рубля, всех остальных — в рубль.

Для участия в акции необходимо разместить в своих соцсетях фото с экраном тренажера или скриншот фитнес-приложения с указанием даты, километража и двух хештегов: #velcombegom и #наулице (кто бегает на улице) или #velcombegom и #взале (кто тренируется в зале или дома). Все средства velcom направит двум молодечненским школам-интернатам. Деньги планируется потратить на реконструкцию стадиона для занятий бегом ребят с инвалидностью.