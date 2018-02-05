Фотофакт. В Подмосковье взрывом газового баллона выворотило стену в жилой многоэтажке

На двадцатом этаже жилого дома в микрорайне «Бутово парк-1» в Ленинском районе Московской области произошел взрыв. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Хлопок неизвестного происхождения. Пока информация к нам не поступала [по пострадавшим]», — заявили в службе спасателей.

Взрыв произошел в многоэтажном доме. «Взорвался баллон во время строительных работ. В результате — обрушение стены», — сказал собеседник агентства «Москва». Он добавил, что к месту происшествия направлены экстренные службы.

В результате взрыва пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его словам, при проведении сварочных работ на батарее отопления взорвался газовый баллон.

«Я выходил из детской поликлиники и услышал очень мощный звук, обернулся и увидел огромное огненное облако. Осколки стены и рамы отлетели на детскую площадку. Дома в жилом комплексе «Бутово парк» не газифицированы. Рядом были еще очевидцы. Они набрали 112 сразу. Первые пожарные приехали только минут через 15», — рассказал РБК очевидец взрыва Сергей Хрулев.

По словам очевидца Даниила, пожарная машина не смогла подъехать к дому, где произошел взрыв, из-за стоящих машин. «Взрыв был минут 30 назад. Только пожарная машина приехала. Оградили участок», — пояснил он.

Фото предоставлено РБК очевидцем