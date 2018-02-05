Белорус Юрий Жуковский завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу

Белорусский боец Юрий Жуковский завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WAKO Pro в весовой категории до 64,5 кг.

Нижнее фото: архив сайта m.sports.ru

Как сообщает БЕЛТА, титульный бой состоялся во Вроцлаве. Соперником белоруса стал титулованный поляк Элиас Янковски. «В первом раунде Юрий Жуковский сумел отправить оппонента в нокдаун, но затем провел неудачный прием, кикбоксеры столкнулись головами, из-за чего у нашего атлета случилось рассечение брови. Рану быстро зашили, но даже в таких условиях белорус сумел навязать Янковскому свою тактику ведения поединка. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Жуковскому по очкам», — рассказал главный тренер сборной Беларуси по кикбоксингу Михаил Степанов.

Бой белорусского и польского атлетов стал одним из центральных на арене во Вроцлаве, на которой собралось более 5 тыс. зрителей.

Юрий Жуковский является также двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира по кикбоксингу версии W5. Этот титул белорус завоевал в 2014 году.