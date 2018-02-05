Белорусские журналисты номинировали Дарью Домрачеву на приз World Fair Play Awards имени Пьера де Кубертена

Белорусская ассоциация спортивной прессы номинировала Дарью Домрачеву на приз World Fair Play Awards имени Пьера де Кубертена.

Момент драматичного финиша Вирер и Домрачевой. Фото: Pravda-tv.ru

Как сообщает БелаПАН, заявка отправлена в Международный комитет Fair Play (CIFP) в Будапешт.

20 января в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Домрачева не стала перед финишем обгонять представительницу хозяев Доротею Вирер, из руки которой в пылу борьбы выбила лыжную палку. Белорусская спортсменка финишировала третьей, ее соперница — второй.

«На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, которая потеряна по моей вине», — заявила Домрачева.

CIFP был основан в 1963 году в Париже по инициативе ЮНЕСКО и ряда международных спортивных организаций. Награды вручаются в трех номинациях: имени Пьера де Кубертена (основатель современных Олимпийских игр) — спортсмену или команде за выдающийся акт fair play, имени Жана Боротра (французский теннисист) — спортсмену за жизнь и карьеру в духе fair play, имени Вилли Дауме (вице-президент Международного олимпийского комитета в 1972—1976 годах, президент Национального олимпийского комитета ФРГ в 1961—1992 годах) — организации или спортсмену за пропаганду идей fair play. Еще один приз вручается молодым спортсменам под патронажем президента МОК.

Из белорусских спортсменов World Fair Play Awards (имени Жана Боротра) ранее удостаивался борец вольного стиля Александр Медведь (в 1983 году).