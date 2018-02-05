На Гродненской таможне среди перевозимого из Франции оборудования выявлены 5 км «левого» кабеля

Гродненские таможенники обнаружили пять километров незадекларированного измерительного кабеля среди следовавшего из Франции оборудования.

Фото: grt.customs.gov.by

Как сообщает сайт Гродненской региональной таможни, пять катушек кабеля перемещались через таможенную границу Евразийского экономического союза без необходимых товаросопроводительных документов. Груз следовал из Франции через пункт пропуска «Берестовица». Согласно сведениям, представленным водителем к таможенному контролю, в грузовике находилось оборудование по переработке сырья для химической промышленности.

Однако таможенный осмотр с применением сканирующего комплекса позволил выявить в грузовом полуприцепе товар, не заявленный в документах. При досмотре были найдены пять тысяч метров измерительного кабеля в пяти катушках общей стоимостью почти 50 тыс. белорусских рублей.

Помимо уплату таможенных платежей на сумму около 20 тыс. рублей, в отношении перевозчика начат административный процесс.