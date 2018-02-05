Главный инженер Минского завода колесных тягачей задержан по подозрению во взяточничестве

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 5 февраля в Минске главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Более 60 лет Минский завод колесных тягачей разрабатывает и производит уникальные транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости. Фото: avtomobili-rnd.ru

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел, должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на протяжении 2012—2015 годов при реализации программы технического перевооружения главный инженер завода «оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры». За возможность осуществления поставки для нужд предприятия дорогостоящего оборудования стоимостью более 20 млн долларов фигурант получил от них взятку в размере 70.000 долларов, сообщает МВД.

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК.