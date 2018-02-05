«Македония — это Греция». В Афинах митинговали 140 тысяч человек
На греческих картах Македония называется Скопией — по названию ее столицы.
Митингующие греки потребовали, чтобы соседняя Македония поменяла название страны, сообщает BBC. Их поддержала православная церковь.
Акция прошла на афинской площади Синтагма перед зданием парламента. Протестующие несли фраги Греции и православной церкви, скандировали: «Македония — это Греция!» и «Руки прочь от Македонии!».
Митингующие не согласны с мнением властей, что соседнюю страну можно называть «Бывшей югославской республикой Македонией», как она значится в документах международных организаций, включая ООН. Они категорически против слова «Македония» в контексте соседнего государства.
«Вот, где пролегает граница, — сказала участница митинга Рания Майну, приехавшая из северной Греции. — Вот это Македония. Ее жители — славяне, они не македонцы, македонцы — это мы. Македония в Греции, никто не может присваивать себе это имя, не имеет права пользоваться им».
Это уже второй подобный протест в Греции за последние две недели. В Салониках, столице греческого региона Македония, митинговали около 300 тысяч человек.
Страну под названием Республика Македония признали более 120 стран мира. Спор вокруг ее названия не утихает с 1991 года, когда она отделилась от Югославии. Македония является одним из кандидатов на вступление в ЕС, однако в Брюсселе заявляют, что прежде чем присоединиться к союзу, страна должна урегулировать спор с Грецией. В январе македонские власти пообещали провести референдум по этому вопросу.
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