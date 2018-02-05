Правозащитник направил в суд жалобу на решение о блокировке сайта «Хартия-97»

Витебский правозащитник Павел Левинов направил 5 февраля в суд Центрального района Минска жалобу на решение Министерства информации о блокировке оппозиционного сайта «Хартия-97» (charter97.org).

Павел Левинов. Фото: protivpytok.org

В беседе с БелаПАН Левинов пояснил, что подать жалобу в суд он решил в связи с тем, что этот государственный орган нарушил его право на получение информации.

«Правом на получение информации меня наделяют Конституция и ратифицированный Беларусью международный пакт о гражданских и политических правах, который является нормой действующего законодательства на территории страны, — сказал правозащитник. — А Мининформ по непонятным причинам и без какого-либо судебного решения, прикрывшись общей фразой, лишил меня права на получение информации на этом интернет-ресурсе. В своей жалобе я прошу суд признать такое решение незаконным и восстановить мое право на доступ к информации — разблокировать этот интернет-ресурс».

«Своими действиями я, прежде всего, хочу указать на нарушение права человека на получение информации. Кроме того, фактически нарушено право журналистов «Хартии-97» на распространение информации. <…> Рано или поздно право должно восторжествовать. Но если не продвигать право такими действиями, оно никогда не восторжествует. По крайней мере, потом я не буду себя укорять за то, что я тихонько сидел и ничего не делал, чтобы этот момент наступил как можно раньше», — добавил он.

По словам Левинова, жалоба поступит в суд в течение ближайших дней. После этого суд должен будет вынести определение и «либо принять жалобу и назначить дату рассмотрения дела; либо оставить жалобу без движения, если в ней будут усмотрены какие-то устранимые недостатки; либо отказать в возбуждении гражданского дела ввиду неких причин». «Думаю, суд будет искать какие-то причины, чтобы отказать в возбуждении гражданского дела, но посмотрим», — отметил правозащитник.

Белорусские правозащитные организации и инициативы 5 февраля выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что за последние два месяца в стране «возобновилась практика произвольного ограничения доступа к независимым интернет-медиа».

Авторы заявления напомнили, что 14 декабря прошлого года по решению Мининформа на территории Беларуси был ограничен доступ к сайту «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org), а 24 января 2018-го — к сайту «Хартия-97». «Действующее законодательство о СМИ и сложившаяся практика <…> существенно ограничивают свободу информации в Беларуси. <…> Мы считаем недопустимым ограничение доступа к сайтам «Белорусский партизан», «Хартия-97» и призываем отменить соответствующие решения Министерства информации и восстановить доступ к этим сайтам. Мы также призываем пересмотреть действующее законодательство о СМИ и прекратить практику политической цензуры в интернете», — говорится в совместном заявлении правозащитников.

Выступая 5 февраля на коллегии Мининформа, министр информации Александр Карлюкевич заявил: если СМИ работают на консолидацию общества, претензий к ним быть не может. По его словам, анализ обращений граждан показывает, что представителей разных слоев населения, разных политических взглядов в одинаковой степени тревожит содержательное наполнение сетевых ресурсов, вседозволенность в оценках и высказываниях.

«Никому не ставится задача закрыть, лишить доступа и прочее. Все действия связаны с законодательной оценкой содержательной части тех или иных публикаций», — подчеркнул Карлюкевич.

По данным Мининформа, в 2017 году было принято 67 приказов об ограничении доступа в отношении 166 ресурсов и составных частей ресурсов. На 76 из них размещались экстремистские материалы, на 69 ресурсах — ненадлежащая реклама, на 17 — информация о реализации наркотических средств, на двух — пропаганда порнографии, на одном — информация, которая может причинить вред национальным интересам, еще на одном ресурсе — нецензурные выражения. Всего с 1 января 2015 года по 1 января нынешнего Мининформом приняты решения об ограничении доступа к 533 информационным ресурсам и составным частям ресурсов.