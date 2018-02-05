В Киеве пикетировали польское посольство

Активисты националистических Национального корпуса, Свободы и Правого сектора пикетировали посольство Польши в Киеве и ее диппредставительства в Харькове, Одессе, Львове и Луцке, сообщает nv.ua.

Протестующие недовольны польским законом о запрете «бандеровской идеологии». «Мы выступаем против разжигания межнациональной розни», — говорится в совместном заявлении.

Через консульство в Одессе они передали обращение президенту Польши Анджею Дуде. Его просят наложить вето на изменения в закон.

Верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти 1 февраля. Он предусматривает штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.