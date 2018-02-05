В минском ресторане задержан «кормившийся» людской беспечностью вор-домушник

Сотрудники минского уголовного розыска задержали в столице 39-летнего вора-домушника, который попадал в чужие квартиры попросту через незапертые двери.

Фото носит сугубо иллюстративный характер. Фото: vsotah.ru

Как сообщила БелаПАН Екатерина Вершицкая, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый был задержан 31 января при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Пришлось испортить ему праздник — задержание состоялось в ресторане, где домушник безмятежно отмечал день рождения приятеля. Кстати, как раз накануне он наведался в очередную чужую квартиру в Московском районе Минска.

Оперативники установили причастность мужчины к квартирным кражам, которые были совершены в Минске с января этого года. Возможно, удастся нащупать его причастность к аналогичным кражам, происшедшим в столице прошлой осенью.

Злоумышленник действовал, как правило, по схожей схеме — он заходил следом за кем-то из жильцов в подъезд, а потом «инспектировал» этажи, где искал незапертые двери.

Найдя таковую, заходил в прихожую и из сумок и карманов верхней одежды доставал кошельки, откуда забирал деньги. В одном случае подфартило вынести из комнаты ноутбук, а в другом — стащить из кошелька 535 долларов и 20 тысяч российских рублей.

Хозяева часто не сразу обнаруживали пропажу денег, нередко только на следующий день обращаясь в милицию. А некоторые о том, что их обокрали, узнавали от оперативников.

В отношении домушника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) УК. Сыщикам удалось установить пять эпизодов квартирных краж, совершенных фигурантом, но не исключено, что за ним числятся еще не менее десятка, в том числе кражи из частных домов в Минской области и даже в России. Мужчина уже имеет судимости за имущественные преступления, проведя в общей сложности более 20 лет за колючкой.

«Чаще всего злоумышленники проникают в те квартиры, которые легче всего вскрыть, — рассказывает начальник отдела по раскрытию квартирных краж управления угрозыска ГУВД Мингорисполкома Евгений Бокий. — В случаях же, описанных выше, мужчине даже вскрывать ничего не пришлось, поскольку беспечные граждане оставляли свои входные двери незапертыми.

Для того, чтобы не стать жертвой домушника, не оставляйте дверь квартиры открытой, даже спускаясь на минутку к почтовому ящику или к соседу. Если, вернувшись вечером домой, вы обнаружили, что забыли закрыть утром дверь, осмотритесь, все ли в порядке. Если заподозрили, что в ваше отсутствие что-то произошло, сразу вызывайте милицию».