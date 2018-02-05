Как Coursera. БГУ создаст дистанционные курсы

О планах внедрения университетом полноценных дистанционных программ сообщает sb.by со ссылкой на ректора Андрея Короля.

«Речь о том, чтобы организовать полноценное дистанционное обучение по многим нашим специальностям. Как на русском, так и на английском языках. Контент на английском появится в обязательном порядке, потому что он ориентирован на ту аудиторию, которая готова за образование платить», — отметил руководитель БГУ.

Он пообещал высокий уровень онлайн-курсов с лекциями ведущих профессоров. После их прохождения университет будет выдавать дипломы.