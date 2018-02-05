Впервые за 60 лет. Папа римский принял главу Турции

Аудиенция в Апостольском дворце длилась почти час. Пресс-служба Ватикана не разглашает детали беседы, сообщает tut.by со ссылкой на France-Presse.

Президент Турции намеревался затронуть вопрос о статусе Иерусалима. Накануне визита в Ватикан в интеруью газете La Stampa он выразил свое осуждение политики Вашингтона, который признал за Иерусалимом статус столицы Израиля.

Реджеп Эрдоган стал первым за 59 лет главой Турции, которого приняли в Ватикане. Франциск первый совершил визит в Турцию в ноябре 2014 года по приглашению правительства этой страны.

Турецкий президент сегодня также встретился с президентом и премьер-министром Италии. Поездка произошла во время военной операции турецкой армии «Оливковая ветвь» на севере Сирии.