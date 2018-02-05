Видеофакт. Налет на секс-шоп в Петербурге попал на камеру наблюдения

Магазин «игрушек для взрослых» был ограблен в Санкт-Петербурге вечером 4 февраля, сообщает портал 78.ru.

Мужчина с пистолетом в руке вошел в секс-шоп «Розовый кролик», расположенный на Алтайской улице. Внутри находился только один продавец, который стоял за кассой.

Сделав предупредительный выстрел, грабитель потребовал отдать ему деньги. Молодой человек вынул из кассы несколько купюр, с которыми преступник скрылся. Его добычей стали всего лишь 4500 рублей, однако сесть за них мужчина может на восемь лет, тем более налет был снят камерой наблюдения.