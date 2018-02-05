Россиянин вез из Беларуси в Калининградскую область крупную партию анаболиков

Сотрудники Калининградской областной таможни задержали поставщика на территорию этого российского региона из Беларуси анаболических стероидов.

Препараты, изъятые у россиянина. Фото: koblt.customs.ru

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу таможни, гражданин России организовал канал поставок на территорию Калининградской области из Беларуси сильнодействующих веществ (анаболических стероидов), свободный оборот которых запрещен на территории РФ.

Мужчину задержали в поезде «Москва-Калининград». При досмотре его дорожной сумки, рюкзака и полиэтиленового пакета были обнаружены около 40 флаконов различных емкостей, 70 ампул, 30 капсул, более 2 тысяч таблеток в блистерах и флаконах.

Пассажир объяснил, что все препараты из его багажа предназначены для личного потребления. Хотя очевидно, что столь внушительная партия стероидов не могла предназначаться для употребления одним человеком.

Препараты были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что они являются сильнодействующими веществами (анаболическими стероидами). В отношении россиянина возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения крупной партии сильнодействующих веществ. Ему грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.