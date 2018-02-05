Microsoft объявила в Беларуси прием заявок на национальный этап конкурса Imagine Cup 2018

Национальный этап международного технологического конкурса молодых талантов Imagine Cup 2018 состоится в Минске в начале апреля этого года при поддержке Microsoft.

Как сообщили БелаПАН в белорусском представительстве Microsoft, в рамках национального конкурса команды молодых разработчиков представят свои проекты экспертному жюри. Победитель отборочного этапа получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз — 100 тысяч долларов на дальнейшее развитие проекта.

Для многих студентов участие в престижном конкурсе Imagine Cup становится началом успешной карьеры. Представляя свои первые проекты, команды получают рекомендации от ведущих экспертов в сфере информационных технологий.

«Конкурс Imagine Cup — это уникальная возможность для школьников и студентов белорусских вузов реализовать свой потенциал в области ИТ, представить свои проекты и поделиться идеями с экспертами за рубежом, начать карьеру или открыть собственный бизнес. Наконец, это шанс получить достойный стартовый капитал», — прокомментировал глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев.

В рамках национального тура Imagine Cup 2018 экспертное жюри оценит уникальность проектов, инновационные технологические решения, умение команд достойно представлять и защищать свои проекты на русском и английском языках. До 15 марта 2018 года необходимо подать онлайн-заявку с описанием проекта, его прототипа и ближайших перспектив его развития.

Imagine Cup 2018 включает три категории: Mixed Reality — разработка приложений под дополненную и виртуальную реальность; Al — разработка ботов на Microsoft Bot Framework с использованием Microsoft Cognitive Services в приложениях на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях; Big Data — построение предиктивных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, проектов на технологиях Blockchain.

В 2017 году на международном финале Imagine Cup в Сиэтле Беларусь представила команда Scrawless. Студенты разработали математический портал для детей с нарушениями мелкой моторики рук, с помощью которого удобно выполнять домашние задания по языкам и математике: писать тексты, чертить, считать.