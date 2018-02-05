Видеофакт. Инспектор ДПС перенес старика-инвалида через заснеженную дорогу

В Казани сотрудник ГИБДД перенес пожилого инвалида через заснеженную проезжую часть, сообщает bloknot.ru.со ссылкой на KazanFirst.

Пенсионер из Казани с большим трудом пытался перейти скользкую и заснеженную проезжую часть, но на костылях это крайне сложно было сделать. Находившийся рядом сотрудник ГИБДД Игорь Громов пытался выяснить у пожилого инвалида, чем помочь, но тот то ли постеснялся, то ли не привык к вниманию, и, так и ничего не ответив, продолжал свой нелегкий путь.

Тогда инспектор подошел и, подхватив пенсионера, на руках перенес его через дорогу.

«У меня у самого отец — инвалид первой группы с ампутированной ногой, поэтому с этим сталкиваюсь каждый день. Знаю, что такие люди всегда нуждаются в посторонней помощи... Это мой долг — помогать людям в сложных ситуациях, — пояснил журналистам Громов.