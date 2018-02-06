Государственные ТВ-каналы перейдут на HD-формат до 7 ноября

Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат вещания до 7 ноября нынешнего года, сообщил министр информации Александр Карлюкевич на коллегии ведомства.

«В соответствии с поручением главы государства установлен срок перехода государственных телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на HD-формат вещания (трансляция телепрограмм в системе кабельного телевидения и посредством услуги IP-телевидения) — ноября 2018 года», — сказал министр.

Он отметил, что для обеспечения производства и подачи качественного телевизионного продукта в современном HD-формате необходима модернизация технологической базы национальных телекомпаний, что потребует значительных финансовых средств.

«Столичное телевидение» ведет тестовое вещание в формате высокой четкости с 2 октября 2017 года, сообщает БЕЛТА.