В Пинске на мини-рынке горел павильон с бытовой химией

Пожар случился утром 5 февраля на территории мини-рынка «Западный» по улице Брестской в Пинске. Горел торговый павильон.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09:55, через три минуты пожарные уже были на месте, а в 10:02 возгорание было ликвидировано.

Пострадавших в результате пожара нет. Огнем повреждена внутренняя отделка павильона, уничтожена продукция — бытовая химия и другие товары.

Загоревшийся павильон стоял в ряду из шести таких же павильонов, но соседние торговые точки огонь не затронул.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщает Брестское областное управление МЧС.