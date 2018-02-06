В Пинске на мини-рынке горел павильон с бытовой химией

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Пожар случился утром 5 февраля на территории мини-рынка «Западный» по улице Брестской в Пинске. Горел торговый павильон.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09:55, через три минуты пожарные уже были на месте, а в 10:02 возгорание было ликвидировано.

Пострадавших в результате пожара нет. Огнем повреждена внутренняя отделка павильона, уничтожена продукция — бытовая химия и другие товары.

Загоревшийся павильон стоял в ряду из шести таких же павильонов, но соседние торговые точки огонь не затронул.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщает Брестское областное управление МЧС.

 


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Тэги: пожар мини-рынок Город: Пинск

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