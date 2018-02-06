В МОК заявили о новых российских атлетах, связанных с допингом

По словам руководителя комиссии по допуску спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые в конце текущей недели откроются в южнокорейском в Пхёнчхане, Валери Фурнерон, у ее подразделения есть новые сведения о допинге в российском спорте.

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Она отметила, что главной задачей комиссии является недопуск к главным зимним стартам четырехлетия тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов, пишет «СЭ».

Фурнерон подчеркнула, что уже были исключены полсотни тренеров и 10 членов медштаба российской делегации.

Кроме этого, подчеркнула она, «мы нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах».

Гава комиссии МОК утверждает, что страстно любит спорт, поэтому стоит на страже нравственности в спорте и защищает чистых спортсменов.

«Я считаю эту ситуацию горем, но это нужно было сделать, чтобы усилить борьбу с допингом», — резюмировала она.

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов. Таким образом, CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 спортсменов из России от участия в Олимпийских играх.

В то же время, Международный олимпийский комитет выразил разочарование таким вердиктом CAS и не пригласил на ЗОИ-2018 15 из 28 россиян, оправданных ранее Спортивным арбитражным судом.

В МОК заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов.