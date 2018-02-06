Сегодня в Беларуси ожидается снег и метель

Во вторник, шестого февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснения погода, сообщает Гидрометцентр республики.

Как отмечается, во многих районах выпадет небольшой снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха -4..-9°C, по юго-западу -1..-3°C.

В столице также ожидаются небольшой снег и слабая метель. В течение дня температура воздуха будет поднимать: в утренние часы -8..-10°C, в середине дня -6..-8°C, к вечеру -4..-6°C.