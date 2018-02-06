Любителям поглазеть на «девочек» не повезло: в Амстердаме меняются правила посещения квартала красных фонарей

Городские власти голландской столицы приняли ряд ограничений для желающих прогуляться по кварталу красных фонарей на улицах района Дэ Валлен.

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Как сообщается, туристам, приехавшим в Амстердам, будет запрещено «пялиться» на окна заведений с «девочками» в витринах — гости столицы Страны тюльпанов отныне вынуждены будут стоять спиной к жрицам любви.

Не смогут теперь желающие и запечатлеть себя на фоне заведений, а также снимать окна.

Еще несколько нововведений касается группового посещения квартала. Так, если вас более пяти человек, то необходимо будет предварительно получить разрешение в городском совете. А компаниям более 20 человек на велосипедах и сигвеях путь в район Дэ Валлен будет и вовсе закрыт.

Новшества заработают с 1 апреля.

Любопытно, что ежегодно «Квартал красных фонарей» посещают более 200 тысяч туристов.