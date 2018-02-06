Любителям поглазеть на «девочек» не повезло: в Амстердаме меняются правила посещения квартала красных фонарей
Городские власти голландской столицы приняли ряд ограничений для желающих прогуляться по кварталу красных фонарей на улицах района Дэ Валлен.
Фото pixabay.com
Как сообщается, туристам, приехавшим в Амстердам, будет запрещено «пялиться» на окна заведений с «девочками» в витринах — гости столицы Страны тюльпанов отныне вынуждены будут стоять спиной к жрицам любви.
Не смогут теперь желающие и запечатлеть себя на фоне заведений, а также снимать окна.
Еще несколько нововведений касается группового посещения квартала. Так, если вас более пяти человек, то необходимо будет предварительно получить разрешение в городском совете. А компаниям более 20 человек на велосипедах и сигвеях путь в район Дэ Валлен будет и вовсе закрыт.
Новшества заработают с 1 апреля.
Любопытно, что ежегодно «Квартал красных фонарей» посещают более 200 тысяч туристов.
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