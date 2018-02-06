Биткоин опустился до уровня 6139 долларов
Ведущая криптовалюта в мире — биткоин — продолжает стремительно терять в весе. Так, утром во вторник, шестого февраля, она торгуется на уровне чуть более 6 тысяч долларов.
Фото pixabay.com
Как отмечается, одним из факторов падения стоимости этой криптовалюты, опустившие ее ниже отметки в 7 тысяч долларов, стали новости о запрете крупнейших мировых банков покупать криптовалюту при помощи кредитных пластиковых карт.
По данным coinmarketcap.com, на восемь часов утра биткоин потерял 25% и опустился на рубеж в 6139 долларов, пишет 1prime.ru.
Напомним, за прошлый год биткоин подорожал на 1300% и достиг пика в декабре — почти 20 тысяч долларов.
Как видим, на данный момент он потерял более половины этой стоимости.
Ранее всемирно известные финансисты очень скептично высказались о таком явлении на монетарном рынке как криптовалюты.
В частности, Джордж Сорос высказал убеждение, что все криптовалюты — это «спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».
«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25 процентов в день», — подчеркнул он.
А Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты «плохо кончат»: «Когда и как это случится — я не знаю».
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