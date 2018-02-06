Борисовчанка и гомельчанка зарезали своих мужей

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Два похожих преступления были совершены в понедельник, 5 февраля, в Борисове и Гомеле — жены зарезали своих мужей.

Борисовчанка и гомельчанка зарезали своих мужей

Фото pixabay.com


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Как сообщили в милиции, первое убийство произошло в городе на Соже примерно в полночь, а второе в городе на Березине днем.

В обоих случаях смертельные ножевые ранения своим «благоверным» нанесли женщины — гомельчанка (ранее несудимая) и борисовчанка (была осуждена).

Как отмечается, женщины схватились за ножи в ссоре, обе были в состоянии алкогольного опьянения.


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Тэги: поножовщина убийство жена убила мужа Город: Борисов Гомель

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