Торги во вторник на БВФБ начались с сильного падения российского рубля

Во вторник в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепляет свои позиции американская валюта.

Фото pixabay.com

Так, российская валюта существенно сдает позиции. Минус составляет 0,0253 пункта — 3,4752 белорусского рубля за 100 российских.

Доллар добавляет на 0,0091 пункта и торгуется на уровне 1,9899 белорусского рубля.

А вот евро пока с динамикой не определился и торгуется на вчерашнем уровне — 2,4665 белорусского рубля.