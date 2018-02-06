Стали известны дома в Минске, в которых в 2018 году пройдет капремонт

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Столичные власти опубликовали список домов, в которых в 2018 году будет проведен капитальный ремонт.

Стали известны дома в Минске, в которых в 2018 году пройдет капремонт

Как сообщили в государственном объединении «Минское городское жилищное хозяйство», всего будет отремонтировано более 200 домов: в Заводском районе — 28, Ленинском — 9, Московском — 43, Октябрьском — 10, Партизанском — 20, Первомайском — 38, Советском — 9, Фрунзенском — 39, Центральном — 15.

Полный список домов опубликован на сайте Мингорисполкома.


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Тэги: капремонт Город: Минск

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