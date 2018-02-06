Фотофакт. В Воложинском районе трактор вылетел в кювет и перевернулся

Днем в понедельник, 5 февраля, недалеко от деревни Маньковщина (Воложинский район) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трактор съехал в кювет и перевернулся.

Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что водитель трактора «МТЗ-50» не справился с управлением, трактор съехал в кювет и перевернулся.

Спасатели с помощью специнструмента достали 45-летнего водителя и 50-летнего пассажира. В результате аварии мужчины не пострадали.