Фотофакт. В Воложинском районе трактор вылетел в кювет и перевернулся

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Днем в понедельник, 5 февраля, недалеко от деревни Маньковщина (Воложинский район) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трактор съехал в кювет и перевернулся.

В Воложинском районе трактор вылетел в кювет и перевернулся

Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что водитель трактора «МТЗ-50» не справился с управлением, трактор съехал в кювет и перевернулся.

В Воложинском районе трактор вылетел в кювет и перевернулся

Спасатели с помощью специнструмента достали 45-летнего водителя и 50-летнего пассажира. В результате аварии мужчины не пострадали.


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Тэги: ДТП Город: Воложин

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