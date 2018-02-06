Белорусы все больше пользуются услугами интернет-магазинов

В прошлом году жители Беларуси потратили на покупки в интернет-магазинах в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. Средний чек вырос почти на треть — до 31,1 белорусского рубля (здесь и дальше по курсу ЦБ РФ на 6 февраля 2018 года).

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К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», изучив платежи пользователей через «Яндекс.Кассу». Это универсальное платежное решение, к которому подключено свыше 75 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

В исследовании учитывались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов страны, пишет БелаПАН.

За год в Беларуси число интернет-покупок в целом увеличилось в 1,8 раза. Эксперты объясняют это не ростом потребления, а тем, что все больше жителей страны предпочитают покупать товары в сети, а не в офлайне.

Сильнее всего спрос покупателей в сети вырос на детские товары, косметику и парфюмерию, товары для спорта и туризма: в 7,8, 7 и 6,2 раза соответственно. Заметно увеличилось также количество заказов запчастей и аксессуаров для авто — в 5 раз, продуктов питания — в 4,4 раза, книг — в 3,7 раза, сувениров и товаров для хобби — в 3 раза, товаров для дома и дачи — в 2,3 раза, гаджетов и бытовой техники — в 1,7 раза, одежды, обуви и аксессуаров — в 1,6 раза.

По данным «Яндекс.Кассы», на одного белорусского пользователя приходится в среднем пять онлайн-покупок в год. Чаще всего люди заказывают в интернет-магазинах одежду, обувь, книги, сувениры и товары для хобби.

В 2017 году один пользователь из Беларуси тратил на покупки в интернет-магазинах в среднем 167,4 белорусского рубля. Это почти на 40% больше, чем годом ранее.

Самый большой средний чек был за товары для спорта и туризма — 289,7 рубля (в 2016 году — 187,3 рубля). На косметику и парфюмерию люди тратили в среднем за раз 187 рублей (годом ранее — 96,1 рубля), на гаджеты и бытовую технику — 185,6 рубля (77,9 рубля). Средний чек за запчасти и аксессуары для авто составил 153,8 рубля (210,7 рубля), за детские товары — 144 рубля (64 рубля), за товары для дома и дачи — 125,1 рубля (149,2 рубля), за продукты питания — 94,4 рубля (181 рубль), за сувениры и товары для хобби — 39,1 рубля (17,8 рубля), за одежду, обувь и аксессуары — 20 рублей (21 рубль).

С помощью «Яндекс.Кассы» компании могут принимать оплату всеми способами: через электронные кошельки, с банковских карт, через мобильный и интернет-банкинг, со счетов мобильных номеров, по QR-кодам, через бесконтактную технологию Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приема платежей в России и других странах СНГ. Сервис помогает принимать оплату на сайте и в мобильном приложении, через бота в Telegram, выставлять счета клиентам по СМС, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber.