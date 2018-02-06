Двое пьяных минчан провалились под лед на Свислочи

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Утром во вторник, шестого февраля, двое нетрезвых мужчин провалились под лед — их удалось спасти.

Двое пьяных минчан провалились под лед на Свислочи

Фото pixabay.com

Сигнал тонущих мужчинах поступил на линию МЧС 09:56. Прибывшие спасатели увидели в ста метрах от берега (глубина в данном месте около трех метров) в промоине двух мужчин, которые самостоятельно выбраться на берег не могли.


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Позже они (находились в состоянии алкогольного опьянения) объяснили, что пытались перейти реку по льду.

В операции по спасению мужчин кроме сотрудников МЧС принимали участие работники Минской городской организации ОСВОД со спасательной станции «Комсомольское озеро».

Бригадой Скорой помощи с диагнозом «общее переохлаждение» они были доставлены в больницу.


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Тэги: провалились под лед МЧС ОСВОД Город: Минск

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