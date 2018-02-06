Дворкович призвал Беларусь активнее бороться с ввозом в РФ санкционной «молочки»

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович, выступая 6 февраля на съезде Национального союза производителей молока в Москве, призвал активнее бороться с ввозом санкционной молочной продукции в РФ через Беларусь.

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По его словам между специалистами двух стран идет достаточно конструктивный диалог.

«Мы призываем наших коллег более активно бороться с незаконными поставками через Беларусь в Россию из других стран. Я имею в виду Прибалтику, Украину, Польшу — других стран, в которых производится и поставляется к нам молоко», — цитирует Дворковича РИА «Новости».

«Часть партии останавливается, часть — все равно попадает на наш рынок, и это отрицательно влияет на баланс производства и потребления. Мы рассчитываем на усиление работы в этой сфере», — добавил вице-премьер.

Подобные претензии в адрес Беларуси с российской стороны звучали и раньше, напоминает БелаПАН.

Так, представители Министерства сельского хозяйства РФ в прошлом году заявляли, что Беларусь стала самой крупной перевалочной базой запрещенной продукции: под видом белорусской продукции на российскую территорию реэкспортирует санкционные (в том числе молочные) товары из ЕС и Украины.

В августе 2017 года российские СМИ сообщали, что Федеральная таможенная служба вскрыла схему реэкспорта в РФ санкционной продукции из Беларуси. Россельхознадзор в свою очередь заявлял, что, по его данным, под видом ложного транзита продукции действует схема поставок в Россию с белорусских предприятий, попавших под санкции.