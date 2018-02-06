Кастинги «Мисс Беларусь-2018» пройдут в Минске 10-11 февраля

10 и 11 февраля в Минске пройдут заключительные кастинги национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018».

Девушек, желающих принять участие в конкурсе, ждут в Национальной школе красоты (ул. Мельникайте, 4; ст. метро «Фрунзенская») с 10:00 до 19:00.

Принять участие в кастинге могут девушки от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала (4 мая 2018 года), имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории, ростом не ниже 174 см, не имеющих татуировок и пирсинга, никогда не состоявших в браке и не имеющих детей.

Для участия в минском кастинге регион проживания значения не имеет.

Претенденткам необходимо с собой взять туфли на высоком каблуке, купальник, резинку для волос. Желательно приходить в одежде, подчеркивающей фигуру.

«Мы ищем не только красивую девушку, но и талантливую! Если кто-то поет, рисует, танцует, читает или пишет стихи, печет пироги или играет на музыкальных инструментах — пусть будут готовы показать это!» — сообщили в оргкомитете конкурса.

Кастинги в столице завершат первый этап отбора, по итогам которого организаторы выберут 70-80 девушек, которых пригласят в Минск на второй кастинг. В финале «Мисс Беларусь», который состоится 4 мая во Дворце спорта, планируется участие около 30 девушек.

Дополнительная информация по телефону +375 17 290-61-42.