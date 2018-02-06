Славгород вошел в топ-5 мест по количеству выпавших осадков

По данным российских синоптиков, за истекшие сутки город из Могилевской области — Славгород — вошел в топ-5 мест на Земле, где выпало больше всего осадков.

Фото с сайта photogoroda.com

Как отмечает Гидрометцентр РФ, общее количество осадков, по данным за пятое февраля возглавили четыре российских города: Павловский Посад, Кострома, Никольск и Спас-Деменск.

Почетное 5-е место в этом списке досталось белорусскому Славгороду.

Напомним, по данным Гидрометцентра Беларуси, сегодня на территории страны ожидаются небольшие осадки в виде снега.