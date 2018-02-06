В Борисове 36-летний мужчина сначала избил, а затем зарубил топором сожительницу

Очередное убийство произошло в Борисове. На этот раз сожитель сначала сильно избил, а затем зарубил кухонным топором 38-летнюю женщину.

Сегодня сообщалось о том, что в городе на Березине пьяная жена в соре зарезала мужа.

По словам официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, утром третьего февраля тело 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено у нее дома на кухне.

Правоохранители подозревают в совершении преступления 36-летнего сожителя жертвы. Он задержан.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время словесного конфликта сначала сильно избил женщину, а затем нанес ей колото-резаные и рубленые раны кухонным топором. От полученных повреждений женщина скончалась.