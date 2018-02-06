Защита от России. Финны покупают ракеты почти на миллиард долларов
Крупную партию противокорабельных и противовоздушных ракет поставит США, сообщает fontanka.ru со ссылкой на американское минобороны.
Финские вооруженные силы приобретут более 100 противокорабельных крылатых ракет Harpoon и около 70 зенитных ракет Sea Sparrow для оснащения ими судов и береговых батарей. Последние приобретут для новых корветов Squadron 2020, которые пока существуют только в проекте. Общая стоимость ракет составит 735 миллионов долларов. Это первая в истории поставка таких систем в Финляндию.
Американцы согласились продать ракеты. «Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в заявлении минобороны США
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