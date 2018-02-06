Защита от России. Финны покупают ракеты почти на миллиард долларов

Крупную партию противокорабельных и противовоздушных ракет поставит США, сообщает fontanka.ru со ссылкой на американское минобороны.

Финские вооруженные силы приобретут более 100 противокорабельных крылатых ракет Harpoon и около 70 зенитных ракет Sea Sparrow для оснащения ими судов и береговых батарей. Последние приобретут для новых корветов Squadron 2020, которые пока существуют только в проекте. Общая стоимость ракет составит 735 миллионов долларов. Это первая в истории поставка таких систем в Финляндию.

Новые финские корветы Squadron 2020. Для них закупают ракеты Sea Sparrow.

Американцы согласились продать ракеты. «Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в заявлении минобороны США