Иван Эйсмонт возглавил Белтелерадиокомпанию вместо Геннадия Давыдько

/ Общество
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Иван Эйсмонт назначен председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Он сменит в этой должности Геннадия Давыдько, заместителем которого был до сегодняшнего дня.

«Белтелерадиокомпания — крупнейшая информационная структура в нашей стране, и за последние годы было сделано очень многое. Но также нет сомнения в том, что нужно развиваться дальше, и задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран», — сказал журналистам Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

«Наверняка нас ожидают какие-то преобразования, реформы, но это не значит, что будет предпринято что-то кардинальное. Одна из главных поставленных задач — это сохранение трудовых коллективов. Люди не должны быть обижены, какие бы преобразования в компании ни происходили», — подчеркнул новый глава БТ.

Иван Эйсмонт родился в 1977 году в Гродно. По образованию — юрист. На телевидение пришел ведущим программы «Деловая жизнь». В дальнейшем вел программы «Сфера интересов», «Зона Х», «Новости», «Панорама», «Главный эфир». Был главным директором Агентства теленовостей, в мае 2017 года был назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт награжден медалью Франциска Скорины. Его супруга — Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси.

Геннадий Давыдько возглавлял Белтелерадиокомпанию с 28 декабря 2010 года, сменив в этой должности Александра Зимовского. 19 января 2018 года Давыдько был избран председателем пропрезидентской общественной организации «Белая Русь».

 


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Тэги: БТ Белтелерадиокомпания Персона: Геннадий Давыдько Иван Эйсмонт Наталья Эйсмонт Александр Зимовский

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  • Сомневаюсь. Белая Русь - это тухлое болото, и сколько бы ни хотели отдельные товарищи, в обозримом будущем партией власти вроде ЕР ей не стать. Так что кейс Давыдько больше смахивает на почетную отставку. Кстати, Зимовский, который руководил телевидением до Давыдько, был умным человеком. Независимо от его политических взглядов это надо признать как факт. Что касается Давыдько - то увы и ах. Возможно, до самого верха просто дошло, что это слишком большая роскошь в нынешнее время - держать на такой должности человека, который хоть и предан до мозга костей, но в чувствительных политических вопросах разбирается очень слабо, и мышей не ловит совершенно. Впрочем, у нас ведь традиционно было так: если чиновник хоть на что-то способен, то его ставят на хозяйство. Если же он предан, но не способен вообще ни на что, то его определяют в "идеологи".
  • Сомневаюсь. Белая Русь - это тухлое болото, и сколько бы ни хотели отдельные товарищи, в обозримом будущем партией власти вроде ЕР ей не стать. Так что кейс Давыдько больше смахивает на почетную отставку. Кстати, Зимовский, который руководил телевидением до Давыдько, был умным человеком. Независимо от его политических взглядов это надо признать как факт. Что касается Давыдько - то увы и ах. Возможно, до самого верха просто дошло, что это слишком большая роскошь в нынешнее время - держать на такой должности человека, который хоть и предан до мозга костей, но в чувствительных политических вопросах разбирается очень слабо, и мышей не ловит совершенно. Впрочем, у нас ведь традиционно было так: если чиновник хоть на что-то способен, то его ставят на хозяйство. Если же он предан, но не способен вообще ни на что, то его определяют в "идеологи".
  • Сомневаюсь. Белая Русь - это тухлое болото, и сколько бы ни хотели отдельные товарищи, в обозримом будущем партией власти вроде ЕР ей не стать. Так что кейс Давыдько больше смахивает на почетную отставку. Кстати, Зимовский, который руководил телевидением до Давыдько, был умным человеком. Независимо от его политических взглядов это надо признать как факт. Что касается Давыдько - то увы и ах. Возможно, до самого верха просто дошло, что это слишком большая роскошь в нынешнее время - держать на такой должности человека, который хоть и предан до мозга костей, но в чувствительных политических вопросах разбирается очень слабо, и мышей не ловит совершенно. Впрочем, у нас ведь традиционно было так: если чиновник хоть на что-то способен, то его ставят на хозяйство. Если же он предан, но не способен вообще ни на что, то его определяют в "идеологи".
  • Сможет ли новый руководитель Белтелерадиокомпании вывернуть наизнанку это болото - вот вопрос. Без этого никак. Слишком все запущено. Можно было бы продолжать не смотреть этот отстой, но за страну обидно.
  • Сможет ли новый руководитель Белтелерадиокомпании вывернуть наизнанку это болото - вот вопрос. Без этого никак. Слишком все запущено. Можно было бы продолжать не смотреть этот отстой, но за страну обидно.
  • Г, Давыдько, критиковали кому не лень, когда его сняли, стали критиковать того кто снял. Смешно.