Иван Эйсмонт возглавил Белтелерадиокомпанию вместо Геннадия Давыдько

Иван Эйсмонт назначен председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Он сменит в этой должности Геннадия Давыдько, заместителем которого был до сегодняшнего дня.

«Белтелерадиокомпания — крупнейшая информационная структура в нашей стране, и за последние годы было сделано очень многое. Но также нет сомнения в том, что нужно развиваться дальше, и задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран», — сказал журналистам Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

«Наверняка нас ожидают какие-то преобразования, реформы, но это не значит, что будет предпринято что-то кардинальное. Одна из главных поставленных задач — это сохранение трудовых коллективов. Люди не должны быть обижены, какие бы преобразования в компании ни происходили», — подчеркнул новый глава БТ.

Иван Эйсмонт родился в 1977 году в Гродно. По образованию — юрист. На телевидение пришел ведущим программы «Деловая жизнь». В дальнейшем вел программы «Сфера интересов», «Зона Х», «Новости», «Панорама», «Главный эфир». Был главным директором Агентства теленовостей, в мае 2017 года был назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт награжден медалью Франциска Скорины. Его супруга — Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси.

Геннадий Давыдько возглавлял Белтелерадиокомпанию с 28 декабря 2010 года, сменив в этой должности Александра Зимовского. 19 января 2018 года Давыдько был избран председателем пропрезидентской общественной организации «Белая Русь».