Лукашенко назначил нового главреда «Советской Белоруссии»
Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, касающихся центральных СМИ.
Так, в частности, он назначил Дмитрия Жука главным редактором газеты Администрации президента «Советская Белоруссия».
По словам главы государства, главная задача нового главреда состоит в том, чтобы «честно, справедливо показывать то, как живет страна, не юлить и дать людям максимально объективную информацию», пишет БЕЛТА.
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Для справки:
Дмитрий Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина (Слуцкий район).
В 1992 году окончил филфак БГУ, в 2013-м — Академию управления при президенте.
Работал на разных должностях, в том числе с ноября 1999-го по май 2003-го руководил пресс-службой президента.
Со 2 мая 2003 года возглавлял Белорусское телеграфное агентство.
Напомним, должность главного редактора «Советской Белоруссии» с июля 1995 года занимал Павел Якубович.
Сегодня Лукашенко своим указом назначил Ивана Эйсмонта (муж пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт) председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Он сменит в этой должности Геннадия Давыдько, заместителем которого был до сегодняшнего дня.
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