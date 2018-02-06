Лукашенко назначил нового главреда «Советской Белоруссии»

Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, касающихся центральных СМИ.

Дмитрий Жук

Так, в частности, он назначил Дмитрия Жука главным редактором газеты Администрации президента «Советская Белоруссия».

По словам главы государства, главная задача нового главреда состоит в том, чтобы «честно, справедливо показывать то, как живет страна, не юлить и дать людям максимально объективную информацию», пишет БЕЛТА.

Для справки: Дмитрий Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина (Слуцкий район). В 1992 году окончил филфак БГУ, в 2013-м — Академию управления при президенте. Работал на разных должностях, в том числе с ноября 1999-го по май 2003-го руководил пресс-службой президента. Со 2 мая 2003 года возглавлял Белорусское телеграфное агентство.

Напомним, должность главного редактора «Советской Белоруссии» с июля 1995 года занимал Павел Якубович.

Сегодня Лукашенко своим указом назначил Ивана Эйсмонта (муж пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт) председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Он сменит в этой должности Геннадия Давыдько, заместителем которого был до сегодняшнего дня.