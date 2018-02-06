Вместо Юрия Козиятко телеканалом СТВ будет руководить Игорь Луцкий
Генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение» назначен первый заместитель министра информации Игорь Луцкий. В этой должности он сменил Юрия Козиятко.
По словам Игоря Луцкого, глава государства поставил перед телекомпанией задачу развивать национальный контент. «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение», — отметил Луцкий.
Также, по его словам, важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. «Бизнес — это важно, но все должны понимать, что прежде всего человек труда является главным героем телевизионных программ и печатных средств массовой информации», — подчеркнул новый руководитель СТВ, сообщает БЕЛТА.
Игорь Луцкий родился в 1972 году в городе Столин Брестской области. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет; в 2000 году — Академию управления при президенте. В 1995-2000 годах — специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации, в 2000-2002 годах — советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии президента, в 2002-2004 годах — заведующий отделом информатики и оргтехники главного управления документационного обеспечения и информационных технологий аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси, в 2004-2006 годах — заместитель генерального директора Белорусское телеграфное агентство, в 2006-2008 годах — директор частного унитарного предприятия «Новое радио», в 2008-2014 годах — первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства.
Предыдущий гендиректор СТВ Юрий Козиятко возглавлял телеканал с 22 декабря 2005 года.
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