Вместо Юрия Козиятко телеканалом СТВ будет руководить Игорь Луцкий

Генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение» назначен первый заместитель министра информации Игорь Луцкий. В этой должности он сменил Юрия Козиятко.

Игорь Луцкий

По словам Игоря Луцкого, глава государства поставил перед телекомпанией задачу развивать национальный контент. «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение», — отметил Луцкий.

Также, по его словам, важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. «Бизнес — это важно, но все должны понимать, что прежде всего человек труда является главным героем телевизионных программ и печатных средств массовой информации», — подчеркнул новый руководитель СТВ, сообщает БЕЛТА.

Игорь Луцкий родился в 1972 году в городе Столин Брестской области. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет; в 2000 году — Академию управления при президенте. В 1995-2000 годах — специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации, в 2000-2002 годах — советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии президента, в 2002-2004 годах — заведующий отделом информатики и оргтехники главного управления документационного обеспечения и информационных технологий аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси, в 2004-2006 годах — заместитель генерального директора Белорусское телеграфное агентство, в 2006-2008 годах — директор частного унитарного предприятия «Новое радио», в 2008-2014 годах — первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства.

Предыдущий гендиректор СТВ Юрий Козиятко возглавлял телеканал с 22 декабря 2005 года.