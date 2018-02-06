На карнавале в Германии девушку ошпарили в «котле ведьм»

Во время карнавального шествия в Баден-Вюртемберге молодую зрительницу бросили в котел с кипящей водой, вследствие чего она получила тяжелые повреждения ног.

В шествии участвовали 2 тысячи костюмированных «ведьм», а тысячи зрителей наблюдали за ними.

18-летняя девушка стояла среди наблюдавших за шествием ведьм. Как сообщает канал SWR, какие-то зрители подхватили молодую женщину и отнесли ее к группе ведьм с машиной. На этой машине стоял котел с горячей водой. Два человека, переодетые ведьмами, открыли котел и держали женщину над ним.

До сих пор неясно, что именно произошло. Как сказал представитель полиции, девушку бросили в горячий котел, и она стояла до колен в горячей воде.

Сообщается, что она получила сильное ошпаривание и была доставлена спасательным вертолетом в специализированную клинику, пишет rusverlag.de.