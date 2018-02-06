Лукашенко: и Давыдько, и Якубович, и Козиятко — это люди очень достойные

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И Геннадий Давыдько, и Павел Якубович, и Юрий Козиятко — люди очень достойные, и в связи с этим их нельзя потерять, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 6 февраля кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ.

 

 

Руководителем Белтелерадиокомпании вместо Геннадия Давыдько назначен Иван Эйсмонт, газету «Советская Белоруссия» вместо Павла Якубовича возглавил Дмитрий Жук, а гендиректоров СТВ вместо Юрия Козиятко стал Игорь Луцкий.

Иван Эйсмонт возглавил Белтелерадиокомпанию вместо Геннадия Давыдько

«Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете — это люди очень достойные. И Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять», — сказал Лукашенко.

Недавно Геннадий Давыдько был избран председателем общественного объединения «Белая Русь». «Кстати, самодостаточное общественное объединение, насколько я информирован. У них достаточно членских взносов для того, чтобы содержать себя и проводить большую благотворительную работу. Поэтому избрание его руководителем - это, наверное, шаг в правильном направлении. Это такой достойный белорус. Во многом дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости. Поэтому Геннадий Давыдько свою дорогу определил в нужном направлении», — считает Лукашенко.

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Что касается Павла Якубовича, глава государства подчеркнул, что «потерять его не должны». «У него большой кусок работы (он избран председателем общественного совета при МВД. — БЕЛТА). И эту работу надо усилить. Это что-то сродни контроля за правоохранительными органами. Благо, что не я инициировал этот общественный совет при МВД, а сами милиционеры. Молодцы», — отметил Лукашенко.

Он считает, что общественный совет, его полномочия и функции надо сделать более широкими. «Может быть, даже усилив этот совет. Наверное, добавив туда людей. Чтобы это был такой общественный совет с контрольными функциями между общественностью и правоохранительными органами. С контрольными функциями за правоохранительными органами, возможно», — сказал он.

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«Поэтому у Павла Изотовича тоже работы хватит. Я думаю, он не уйдет от своей профессиональной деятельности. И Давыдько, и он, как я уже говорил, должны в СМИ работать и сотрудничать с ними. В какой форме — надо определиться», — заявил Лукашенко.

Он считает необходимым повысить статус Геннадия Давыдько — «рассмотреть вопрос, внести предложение, о его направлении в Совет Республики сенатором».

«Я не исключаю, что и Павел Якубович сможет там работать. Нам очень нужны опытные люди. Притом люди, которые прошли этот переломный период в нашей истории — дорогу от Советского Союза к независимой Беларуси. Люди, правильно понимающие этот период и те перемены, которые произошли», — заявил Лукашенко.

 

 


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Тэги: кадровая политика госСМИ Персона: Александр Лукашенко Иван Эйсмонт Дмитрий Жук Игорь Луцкий Павел Якубович Геннадий Давыдько Юрий Козиятко

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